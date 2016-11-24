Владимир Бурматов провел очередной личный прием челябинцев

Депутат государственной думы РФ Владимир Бурматов провел очередной прием граждан. В этот раз к нему пришли жители Металлургического района. Уже по давней традиции первыми позвучали слова благодарности.









Мы уже писали о том, что в металлургическом районе появился новый сквер, детская площадка, спортплощадка, парковка для автомобилей и свежий асфальт во дворах. Жители от всей души поблагодарили Владимира Бурматова за помощь в благоустройстве родного района. Теперь и детям, и людям пожилого возраста, а также трудоспособному населению есть, где отдохнуть и провести досуг.

После приятных слов благодарности Владимир Бурматов вновь взялся за оперативное разрешение проблем челябинцев. К депутату вновь обратились жители для того, чтобы он помог справиться с проблемами ЖКХ, нарушениями прав, просили разобраться с нехваткой общественного транспорта.

Каждое обращение было взято на особый контроль. По всем случаям будут подготовлены депутатские запросы в соответствующие ведомства и надзорные органы. Владимир Бурматов лично проследит за состоянием этих обращений.