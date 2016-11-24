Россияне очень активно поддержали предложение Дмитрия Медведева переименовать кофе «американо» в «русиано». Сначала пользователи Интернета принялись бурно обсуждать идею премьер-министра РФ. А затем ажиотаж начался и среди предпринимателей.

Как стало известно, сразу три российских компании пожелали обладать товарным знаком «русиано». Об этом рассказали в Роспатенте. На данный момент проходит экспертиза поданных заявок. Получат ли компании «добро» на исключительное право использования данного товарного знака, пока неизвестно, сообщает ria.ru.

В Роспатенте рассказали, что бизнес довольно часто подхватывает громкие предложения известных лиц. Однако успеха добиваются единицы. По мнению специалистов, недостаточно лишь запатентовать товарный знак. Надо суметь грамотно продвинуть продукт на рынке.