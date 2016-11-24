В Кировской области появится деревня, где будут жить многодетные семьи

Она будет находиться между селом Русское и деревней Марьино и займет примерно 40 га. Сейчас администрация города Кирова выделяет на этой территории участки для строительства многодетным семьям.

Планируется, что там будут жить около 400 семей. Деревня для многодетных семей будет находиться вдали от оживленных трасс и крупных пердприятий.

Во время областной выставки «Зодчество-2016. Вятка архитектурная» застройщики рассказали журналистам, что в деревне будет возведен детский садик на 80 мест, а также построены магазины, ФАП, спортивный центр и даже разбит парк.

Также в планах — дорога, которая напрямую бы соединила эту деревню с областным центром.

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