Единый день голосования опять предлагают изменить

Если выборы в декабре депутаты Госдумы сочли слишком поздними, то в сентябре их проводить слишком рано, решила Общественная палата Москвы и направила в ЦИК России компромиссное, на её взгляд, предложение.

По мнению главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, выборы следует проводить не ранее второй половины октября. Т.е. сдвинуть, как минимум, на месяц от установленной сейчас даты, дабы «улучшить самочувствие людей». Предложение сделано в рамках научно-практической конференции, посвящённой совершенствованию избирательной системы, проходящей сегодня в Москве с участием представителей власти, политических партий и научного сообщества, правозащитников, журналистов и общественников. Ранее перенос выборов на сентябрь неоднократно подвергался политиками критике за «запланированное» снижение явки.

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