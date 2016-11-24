Чемпион России Егор Голубцов провел мастер-класс для детей

23 ноября участник турнира «Ратиборец», чемпион России по армейскому рукопашному бою, призер турнира по грепплингу, обладатель кубка Урала и Сибири по смешанному боевому единоборству ММА-2015, действующий боец MMA Егор Голубцов провел мастер-класс для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Егор Голубцов родился в Каменск-Уральском, там же начал свою спортивную карьеру, сейчас Егор живет и тренируется в Екатеринбурге. В период подготовки к турниру «Ратиборец» Егор Голубцов посетил одну из секций Екатеринбурга по единоборствам, где показал собравшимся ребятам, как проходят тренировки у профессионального бойца, рассказал, как он начинал свою спортивную карьеру и разучил с ребятами несколько приемов.

«Всегда стараюсь научить ребят тому, что умею сам. Не только показать им новые спортивные приемы, но и внести элемент воспитания. Борцы — это особая категория людей, надо научить их быть сдержанными и правильно использовать свою силу», — говорит Егор Голубцов.

Ребята повторяли упражнения за титулованным спортсменом и интересовались его подготовкой к предстоящему бою. Напомним, Егор Голубцов в числе 11 уральских бойцов будет участвовать 26 ноября в турнир по смешанным единоборствам «Ратиборец». Соперником Егора в рейтинговом бою станет украинский спортсмен Евгений Плаксин.

«Я уже несколько лет занимаюсь спортом, хочу стать профессиональным бойцом. После встречи с Егором понял, что нужно много тренироваться, чтобы были победы. Егор раскрыл нам свои секреты, как стать самым сильным, в субботу буду болеть за него», — поделился впечатлениями участник тренировки Андрей Шагинов.

Главное отличие турнира «Ратиборец» — это раскрытие местных талантов, которые впоследствии смогут представлять Свердловскую область на профессиональном уровне в ММА. Организаторы турнира ведут начинающих бойцов с начала карьеры, дают им путевку в профессиональный спорт.

«Путь профессионального спортсмена начинается именно в таких маленьких секциях с тренерами-фанатиками. Начинающие спортсмены — это будущее нашего спорта, мы рады, если эта тренировка поможем им чем-то. Возможно кто-то из этих детей в через несколько лет будет представлять наш клуб на поединках», — говорит организатор турнира «Ратиборец» Александр Скаредин

Международный турнир по ММА «Ратиборец» пройдет 26 ноября в 18.00, СОК Арена (Ильича, 67а). Организаторы турнира — промоутерские компании «Ambitions Management» и «Рать».