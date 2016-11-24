Новый паром построили в Керчи

На днях стало известно, что в Керчи в скором времени завершится строительство автопарома, получившего название "Нина Малкова".

Об этом рассказали в руководстве ООО "Керченская морская верфь "Фрегат". Как отмечают сегодня «Аргументы недели – Керчь», предполагается, что новое судно "Нина Малкова" будет курсировать на линии "Порт Крым" - "Порт Кавказ" в Керченском проливе.

Уточняется, что автопаром был заказан керченским предпринимателем, который уже долгое время успешно занимается грузовыми перевозками. Вместимость судна будет не очень большой - на нем смогут одновременно находиться два грузовика-длинномера или четыре пассажирских автобуса.

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