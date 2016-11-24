Пересечение параллельных миров

Новый роман известного российского писателя и актуального публициста Анатолия Самуиловича Салуцкого «На шаг впереди. Двойная жизнь России» стал логическим продолжением и художественным осмыслением эпических тем, поднимаемых прозаиком в предыдущих своих работах - романе «Из России, с любовью» (2006 г.) и сборнике острополемических статей «Путин и Четвёртая Россия. Хватит ли Президенту твёрдости для «мягкой силы»?» (2012 г.).



«На шаг впереди. Двойная жизнь России» – это размышления о нарастающем разрыве между государственно-историческими успехами современной России и глубоком провале той сферы, которую в обиходе принято обобщённо называть «бытовухой». Можно ли преодолеть этот разрыв? Кто и что мешает? На кого и на что надежды? Впервые в художественной форме представлен конфликт между национальными интересами государства и потребностями повседневной жизни.



«На шаг впереди» - девиз глубоко засекреченной аналитической организации под неофициальным названием «Группа экспертов». Ставит задачи группе лично Владимир Путин. Эксперт Виктор Тропинин – один из главных героев книги и описание работы «Группы экспертов» составляет «первую жизнь», первую сюжетную линию романа о национальных интересах государства.



Вот как автор описывает в романе историю создания «Группы экспертов»: «Идея её создания возникла у Путина в 2005 году. Встречаясь в неформальной обстановке со старожилом советской дипломатии Добрыниным, он узнал об интересной традиции президента Кеннеди, который раз в две-три недели выкраивал пару часов, чтобы собрать за чашкой кофе ближайших сотрудников - не более пяти, - для мозгового штурма на вольные темы. Речь не шла о текущих делах, - только о завтрашнем дне - не в буквальном, но политическом смысле. Свободное обсуждение перспективных проблем, порой самых неожиданных, помогало президенту США готовиться к новым вызовам.



Изначально Путин предполагал использовать метод Кеннеди. Однако ему не свойственно было ограничиваться простым повторением. «Идя по следам, не обгонишь!» - помнил он древнюю заповедь. И стремился развить, обновить полезный опыт. Вместо того, чтобы периодически созывать советников для бесед на вольные темы, Путин задумал создать постоянную группу экспертов, в чью задачу входило бы «смотреть в завтра»».



«Группа экспертов», хоть и была создана в 2005 году, но реально работать начала с «митингов на Болотной». Все остальные знаковые события - «Евромайдан», возвращение Крыма, операция российских ВКС в Сирии, «турецкий демарш» - проходили уже при активном участии секретных аналитиков. Хронологически роман заканчивается Женевой-3, российско-американскими соглашениями по временному перемирию в Сирии.



Пресловутая «бытовуха» - вторая сюжетная линия, или, как её обозначает автор - «жизнь параллельного мира» (с точки зрения экспертов), показана в романе через повседневные будни Натальи Парамоновой, старой знакомой Тропинина ещё со времён подростковой соседской дружбы на правительственных дачах. Парамонову, дочь знаменитого советского министра, внучку легендарного комдива в Первой Конной армии, после смерти отца и с началом «перестройки», выселили из министерской квартиры на Спиридоновке, что в центре Москвы, «на обочину» - и в прямом, и в переносном смысле. Но волей авторского замысла Парамонова и Тропинин случайно встречаются, возобновляют дружбу и даже решают перезнакомить, с дальним прицелом «породнить», своих детей – Дмитрия, Тимофея и Надежду.



Неизбежный «любовный треугольник» молодого поколения Парамоновых-Тропининых составляет существенную сюжетную линию романа, а «бразильские страсти» кипят на фоне знаковых событий и мест для современной молодёжи (например, посиделки «креаклов» в «французском кафе «Жан-Жак»»). Кстати говоря, роман не замыкается на Москве, «эксперты» общаются, «зондируют» общественные настроения в Нью-Йорке и Ницце, а «параллельный мир» «за МКАДом» показан тяготами, лишениями и переживаниями двоюродного брата Натальи Парамоновой - Данилы, проживающего под Пермью: ««Вот она какая ныне параллельная жизнь», с горечью думал Данила…Придраться вроде не к чему, а воедино сведёшь – от газовых счётчиков до кадастровых замеров, от медицинской оптимизации до оплаты капремонта – жуть берёт. Башку одна мысль так и точит: это случайности или специально? И снова: «Где Путин? Где Путин? Почему не займётся параллельной жизнью народа?»»



Надо ли говорить, что убедительный ответ на вопрос, могут ли пересечься параллельные миры, вы найдёте на страницах романа «На шаг впереди. Двойная жизнь России».





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