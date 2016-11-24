В Думе решили не спешить с законом о лишении прав за три нарушения

Скорее всего, законопроект о лишении водительских прав за три нарушения не будет принят Госдумой в этом году. Депутаты решили отложить его рассмотрение до более детального изучения.

В Госдуме посчитали, что в результате внесения поправок в КоАП водительских прав лишится «полстраны», под удар попадут не только злостные нарушители ПДД, но и водители, которые всю жизнь провели за рулем, зарабатывая таким образом на хлеб.



В октябре в Государственной Думе в первом чтении был принят законопроект, который предусматривает возможность лишения водительских прав даже за незначительные нарушения ПДД, если они являются систематическими



