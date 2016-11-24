Калужские торговцы ищут защиты у Кадырова

Не найдя поддержки у местных властей, калужские предприниматели обратились за помощью к главе Чеченской республики Рамзану Кадырову. Торговцы с центрального рынка Калуги протестуют против закрытия крупной торговой точки.

По их словам, это приведет к тому, что 4 тыс. человек потеряют работу. В ответ на это глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов предложил предпринимателям в качестве альтернативы семь других оборудованных площадок в разных районах города, передает «Эхо Москвы».

После того, как калужские бизнесмены отвезли петицию в приемную президента Владимира Путина, они записали обращение к президенту Чечни Рамзану Кадырову, которого просят разнести их проблему по Москве.

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