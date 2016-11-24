«Социалка» — в приоритете

Глава Кирова Валерий Владыкин рассказал о бюджете на 2017 год и ответил на вопросы, которые волнуют жителей областного центра.

Ни для кого не секрет, что следующий год будет финансово тяжелым. Поэтому к формированию бюджета — не важно, федерального, регионального или городского — нужно подходить ответственно и принимать только взвешенные решения.

Кировская Гордума уже несколько раз проводила слушания по проекту бюджета областного центра на 2017 год. Депутаты обсуждали, считали, спорили, пока не пришли к единому мнению по самым важным вопросам.

Глава города Кирова Валерий Владыкин рассказал корреспонденту «АН.Вятка» о приоритетах и финансовых обязательствах муниципалитета на следующий год, а также ответил на вопросы, которые на сегодняшний день волнуют жителей областного центра.

- Валерий Николаевич, многие горожане сегодня обеспокоены: как в следующем году будет финансироваться городская социальная сфера?

- Мы планируем, что 60% бюджета-2017 пойдет на финансирование социально-культурной сферы города Кирова. Деньги запланированы на реализацию 17 муниципальных программ.

Большая часть средств (53,7%) будет потрачена на образование. В полном объеме запланированы средства на зарплату работникам муниципальных учреждений, оплату коммунальных услуг, организацию питания школьников, а также на предоставление мер соцподдержки отдельным категориям граждан.

- Какие еще отрасли будут в приоритете?



- Приоритеты бюджетного финансирования, в принципе, будут такие же, как и в этом году. Заложены средства на реализацию муниципальных программ, направленных на развитие в Кирове образования, культуры, физкультуры и спорта, коммунальной и жилищной инфраструктуры. Также в приоритете - организация работы с молодежью, соцподдержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В бюджете-2017 на эти цели заложено около 469 млн рублей, что, кстати, на 15 млн больше, чем в этом году.

Единственное — поддержка будет оказываться более адресно. Тем, кто в ней действительно нуждается.

Что будет с инвестпроектами?

-Какие инвестпроекты будут реализованы в следующем году?

- В первую очередь инвестиционные проекты, направленные на развитие социальной и инженерной инфраструктуры города Кирова. Продолжится строительство объекта «Внеплощадочные системы водоснабжения города Кирова», на который в проекте городского бюджета предусмотрено 164, 3 млн рублей, что на 11,1% больше плана 2016 года. В планах – ввести в строй школу на 1000 учащихся в мкр. Зиновы.

- Многих жителей областного центра волнует, будет ли продолжено строительство путепровода в Чистых Прудах...



Основной источник строительства этого объекта — федеральный бюджет. В этом году в нем запланировано на эти цели 625,5 млн. рублей, в следующем — более 1 млрд рублей. Причем мы уже получили подтверждение от федерального правительства, что эти деньги Кирову будут выделены.

По остальным крупным городским программам определенность появится после утверждения областного бюджета в конце ноября.

Киров, расцветай?

- В последнее время много делалось по благоустройству областного центра. Город хорошел на глазах. Будут ли деньги на озеленение Кирова в следующем году?

- Могу успокоить: будут. На благоустройство и развитие городской среды (озеленение, уличное освещение, содержание парков, скверов), а также содержание и ремонт дорог запланированы 876 млн рублей, что на 130,6 млн рублей больше, чем фактически было потрачено в 2015 году.

- Последний вопрос: могут ли кировчане внести свои предложения по формированию городского бюджета?

- Все кировчане могут внести свои предложения по проекту городского бюджета на 2017 год и повлиять тем самым на развитие областного центра. 24 ноября в 13.00 в актовом зале администрации города Кирова пройдут публичные слушания по проекту бюджета — на них может прийти любой горожанин и высказать свое мнение. После этого мы подведем итоги - будут учтены предложения жителей города, предприятий, учреждений, общественных организаций и политических партий. Окончательное утверждение бюджета-2017 состоится на ноябрьском заседании Гордумы.

Важно

Как можно познакомиться с проектом городского бюджета на 2017 год?

Департамент финансов города Кирова разработал информационный ресурс «Бюджет для граждан» на основе проекта бюджета муниципального образования «Город Киров» за 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Познакомиться с документом можно на официальном сайте городского департамента финансов (www.finance.admkirov.ru/process/byudzhet-dlya-grazhdan). Там же можно оставить свои вопросы и комментарии в разделе «Обратная связь».

Только цифры

Планируется, что доходы городского бюджета составят в следующем году 9 778,1 млн рублей, а расходы - 10186,1 млн рублей. Но итоговые цифры будут уточняться после принятия бюджета Кировской области.

Читайте также:

Владимир Быков: Мы обеспечили развитие Кирова

Владимир Быков: Вместе меняем жизнь в Кирове к лучшему



