В Кремле готовы принять кадровые решения по чиновникам-академикам

Критика, с которой российский президент обрушился на чиновников, совмещающих госслужбу и научную деятельность, не осталась без внимания в Кремле.

Как сообщила официальный представитель управления делами президента Елена Крылова, ведомство готово принять соответствующие кадровые решения относительно сотрудников министерств, Федеральной службы безопасности, а также губернаторов и других чиновников, состоящих в Российской академии наук.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин выразил сомнения, что можно эффективно совмещать административные обязанности и научно-исследовательскую деятельность.

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