Власти Севастополя планируют бороться с коррупцией с помощью телефонов доверия

75% граждан Севастополя сталкивались со взяточничеством в органах местного самоуправления и исполнительной власти. В связи с этим департамент общественной безопасности города разработал новую программу по снижению уровня коррупции.

Как заявил глава департамента Юрий Шерстнев, программа предусматривает внедрение специального оборудования и программного обеспечения, которое позволит проводить автоматический анализ уровня доходов чиновников. Кроме того, планируется ввести в работу специальные телефоны доверия и горячие линии, которые позволят гражданам, столкнувшимся со взяточничеством, сообщать о нечистых на руку должностных лицах.

По мнению Шерстнева, принятые меры позволят снизить уровень коррупции на 15% к 2020 году.

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