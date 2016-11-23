В Нижнем Новгороде установят мемориальную доску Борису Немцову

Новгородские депутаты одобрили предложение увековечить память российского политика Бориса Немцова, убитого почти два года назад в самом центре столицы, установкой мемориальной доски на доме, в котором жил политик.

Депутаты поддержали внесенное предложения большинством голосов без обсуждения вопроса. Предполагается, что мемориальная доска будет установлена на доме №134 по улице по улице Агрономической, в котором проживал Немцов, занимавший ранее пост губернатора Новгородской области. По данным РИА Новости, работы по изготовлению и установке памятной доски будет проведены за счет местных жителей, лично знакомых с политиком.