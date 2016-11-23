Под Кировом, в поселке Коминтерновском украли баню

Обратившаяся в кировскую полицию 50-летняя жительница областного центра приехала на свою дачу и не обнаружила на участке... свою баню. Точнее, сруб, который со временем должен был превратиться в место помывки и отдыха.

В ходе расследования полицейские выяснили, что летом на баню положил глаз один безработный. Он заметил, что хозяйка не часто ездит на дачу. Предприимчивый мужчина разместил объявление о продаже сруба. Когда нашлись желающие приобрести баню, безработный предложил новым владельцам самостоятельно вывести ее с участка.

Женщине был причинен ущерб в размере 60 тысяч рублей.

Сейчас с подозреваемым работают следователи.

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