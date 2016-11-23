В Екатеринбурге областной суд вновь оправдал челябинских журналистов

Свердловский областной суд отказал депутату Госдумы Валерию Гартунгу в возбуждении уголовного дела против журналистов сайта «URA.Ru». Это очередной отказ в иске после решения Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, который оправдал журналистов.

По словам руководителя Челябинской региональной редакции сайта «URA.Ru» Альбины Золотухиной, вполне возможно, что преследования южноуральских журналистов будут продолжаться.

- Я не думаю, что Валерий Гартунг может рассчитывать на успех, - подчеркнула она. - Слишком абсурдны были его обвинения.