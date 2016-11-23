Спортсменку поддержали морально
23 ноября 2016, 15:34 [ «АН-Волгоград» ]
Волгоградцы решили морально поддержать олимпийскую чемпионку Елену Слесаренко, которую наряду с другими спортсменами обвинили в употреблении допинга.
На прошлой неделе Международный олимпийский комитет обнародовал новый список атлетов, у которых после перепроверки проб Олимпиады-2008 в Пекине были обнаружены запрещенные вещества. В крови Слесаренко нашли следы стероида туринобола. В связи с этим её лишили четвертого места, которое она получила на этих соревнованиях. Если бы пробы оказались отрицательными, то Елене досталась бронза, завоеванная другой россиянкой Анной Чичеровой, которую лишили медали из-за допингового скандала ещё раньше. Чтобы поддержать Слесаренко, земляки запустили в социальных сетях флэш-моб, где фотографируются и говорят слова поддержки волгоградской спортсменке. Она сама готовится подать апелляцию в арбитражный суд в Лозанее. Напомним, что мировой успех пришёл к Слесаренко в 2004 году, когда она завоевала золото чемпионата мира в залах с результатом 2,04 и в блестящем стиле выиграла олимпийское золото Афин, взяв высоту 2,06 и установив не только личный, но и национальный рекорд, державшийся с 1984 года. В настоящий момент Елена занимает должность руководителя комитета молодежной политики администрации Волгоградской области