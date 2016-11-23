Тренер убитого в Германии кикбоксера: Мусалаев не был связан с криминалом

Как уже писали “АН-онлайн” немногим ранее, чемпион мира по кикбоксингу Муса Мусалаев был убит выстрелом, совершенным человеком в маске. Убийца скрылся с места преступления на автомобиле с водителем.

Тренер убитого кикбоксера Ахмед Алапаев заявил в интервью Life, что полностью исключает версию о связях своего подопечного с криминальным миром. Он рассказал, что Мусалаев был человеком азартным и любил красивую жизнь, поэтому не исключено, что его убийство как-то связано с казино. Другая возможная причина трагедии - спорт: Мусалаев еще до своего отъезда говорил, что в Германию едет работать тренером.

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