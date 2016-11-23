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Годовалый ребенок утонул во время купания в ванне в Воронеже
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Российскую мотогонщицу отстранили от участия в ралли “Дакар” из-за мельдония
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Путин примет в Кремле генерального секретаря ООН
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Ягуара, напавшего на сотрудницу зоопарка в Таганроге, застрелили
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Названа причина возгорания ЦУМа в центре столицы
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В матче «Боруссия» – «Легия» установлено несколько рекордов Лиги чемпионов
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Посетителей ЦУМа экстренно эвакуируют
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Следователи нашли расчлененное тело зоозащитницы из Санкт-Петербурга
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Определились соперники российских баскетболистов по группе на Евробаскете
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Российского чемпиона мира по кикбоксингу убили в Германии
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Вратарь «Амкара» Селихов подписал контракт со «Спартаком»
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В Ленобласти школьник ушел гулять и не вернулся
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Госдеп США возмутился ратификацией соглашения России с Абхазией
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Шойгу посетил КНР и высоко оценил российско-китайское сотрудничество
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Названа причина экстренной посадки самолета в Новосибирске
|22.11 22:55
СМИ: Трампа и Клинтон финансировал украинский миллиардер
|22.11 22:25
ЦСКА не попадет в плей-офф Лиги чемпионов
|22.11 20:05
Российский Центробанк решил, что МФО нуждаются в жестком контроле
|22.11 19:41
В Евросоюзе создадут противовес НАТО
|22.11 19:20
Украинские социологи: более 50 процентов украинцев готовы бунтовать против власти
|22.11 18:30
В Москве кот, заболевший бешенством, покусал семь человек
|22.11 18:26
Путин сказал "криминальную вещь" о продовольственном эмбарго
|22.11 18:17
В российском Минобороны жестко ответили Госдепу США по поводу ракет С-400
|22.11 17:47
В СБУ рассказали, в чем обвиняют похищенных российских военных
|22.11 17:26
Президент РФ рассказал, куда пошли деньги от продажи ЮКОСа
|22.11 17:05
Маркин будет бороться на новом посту за искоренение драк и пиротехники
|22.11 16:46
Украинская учительница пыталась продать ребенка на органы
|22.11 16:32
В Кремле не разделяют мнение Глазьева о "предынфарктном состоянии экономики"
|22.11 16:27
Победитель боя Чахкиев-Власов поборется за титул чемпиона мира по версии WBA
|22.11 16:07
Закон об ответственности за склонение спортсменов к допингу подписан Путиным