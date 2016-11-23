После попытки самоубийства девочки-подростка на Ставрополье следователи возбудили уголовное дело.

Оказалось, что школьница была участницей одной из "групп смерти" в социальной сети "ВКонтакте". Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные Следственного комитета России, девочку удалось спасти от суицида после того, как стало известно о ее планах. Впоследствии она рассказала, что с февраля по март текущего года ей поступали указания от создателя сообщества, в которых содержались указания о нанесении себе телесных повреждений.

Жертве не удалось реализовать свои планы лишь благодаря ее подруге по переписке, которая вовремя заподозрила неладное.