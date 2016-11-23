Коллектор, угрожавший должнику насилием, арестован в Энгельсе

Сотрудника службы безопасности микрофинансовой организации арестовали сегодня в городе Энгельсе Саратовской области.

Суд санкционировал арест мужчины, вымогавшего долг у заемщика под угрозой применения оружия, до 20 января будущего года. сообщает сегодня РИА "Новости", ссылаясь на слова старшего помощника прокурора области Татьяны Казаченко.

Напомним, ранее стало известно, что минувшей осенью житель Энгельса взял в микрофинансовой организации 10 тысяч рублей, однако вернуть долг не смог. После этого ему стал звонить человек, который угрожал расправой. Впоследствии он подкараулил должника у дома и продемонстрировал предмет, похожий на пистолет.