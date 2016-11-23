За что объявлять Украине войну?

Дедушку жалко. Но кто виноват? Такую ассоциацию приводит журналист «АН-Крым» Андрей Николаев в своем материале «Кто хочет войны с Украиной?», ставшим ответом на публикацию на сайте «Спутник и погром».

Автор последнего издания разразился гневом по поводу беззубой и миролюбивой позиции российской власти, смирившейся даже с такой пощёчиной, как похищение российских военнослужащих, недавно произошедшее в Крыму. И это после всех провокаций со стороны Украины, диверсий и их попыток.

Николаев назвал материал «СиП» воинственной истерикой, при том, что его автор лично воевать не будет. Если бы СБУ действительно сумело совершить не виртуальную (как обычно), а реальную спецоперацию на территории Республики Крым по похищению российских военных, можно было бы говорить о вопиющем беззаконии и дерзости украинских спецслужб. Но молодые люди оказались по собственной воле и глупости на территории, ставшей для них чужой и враждебной. Провокацию с дипломами вузов и возможный арест они не просто могли, а должны были предвидеть. Так же как тот случайный пожилой москвич, получивший шальную пулю во время физкультпробежки в районе бойни в Москве 4 октября 1993 года. Жаль парней, но за их наивность не должны расплачиваться кровью другие люди, уверен журналист «АН-Крым».