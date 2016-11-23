В России могут легализовать телемедицину

Уже в следующем году в России может быть принят закон, который будет касаться телемедицины. О его необходимости говорили давно. Особенно выражал надежду на принятие закона Минздрав.

Правительство решило прислушаться к озвученным предложениям. Оно внесет в Госдуму соответствующий законопроект. Причем отмечается, что это может произойти до конца текущего года, сообщает ТАСС.

Также отмечается, что новшество направлено на достижение определенных целей. Прежде всего, хотят легализовать телемедицину и, таким образом, придать ей импульс для развития. Также врачам разрешат лечить дистанционно, но только в рамках, установленных Минздравом.