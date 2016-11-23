Детям ветеранов Челябинска вручили долгожданные медали

В Челябинске состоялось очередное вручение комплектов медалей для детей погибших на войне родителей. Долгожданные награды были переданы по инициативе депутата Госдумы Владимира Бурматова.









В челябинских общественных организациях «Память сердца» дети погибших, самому младшему из которых уже более 70 лет, рады до слез. Зачастую эта медаль – единственная память о родном отце или матери, которые погибли, сражаясь за Родину.

Как рассказали южноуральские пенсионеры, они обратились Владимиру Бурматову на параде в честь Дня Победы и рассказали о своей проблеме. После этого с каждым связались помощники депутата и буквально через две недели медали были у них.









Многие ветераны признаются, что этих медалей они ждали всю свою жизнь.

- Мы не могли оставить без внимания просьбу, с которой обратились представители «Памяти сердца», - рассказал Владимир Бурматов. - Нашей задачей было не оказать помощь однократно, а сделать ее постоянной. И мы будем организовывать такие мероприятия до тех пор, пока дефицит наград не исчезнет.