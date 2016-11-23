С газеты «Возрождение Урала» сняли все обвинения Гартунга

Вчера, 22 ноября, с газеты «Возрождение Урала» были сняты все обвинения в клевете и экстремизме. Следователи переключили свое внимание на автора одной из статей, Павла Большакова.

В публичном заявлении сотрудников газеты уголовное преследование автора статьи «Предательство интересов России. Валерий Гартунг и Чеченская война» было поставлено под сомнение. В данный момент в тонкостях дела, которое ведет свое начало еще в 1997 году, разбираются следователи.

В свою очередь сотрудники редакции публично сообщили о своей уверенности в том, что дело против Павла Большакова так или иначе обернется делом против Валерия Гартунга.