Строители Керченского моста не отстают от моды и с радостью согласились принять участие в новом флешмобе под названием "Останови время".

В интернете эти ролики появляются с хэштегом #mannequinchallenge ("стань манекеном"). Как сообщают "Аргументы Недели - Крым", в момент армирования плиты проезжей части на острове Тузла монтажники внезапно замерли, и в этот момент их снимала камера.

Отметим, что ежедневно в социальных сетях появляются тысячи видеозаписей участников данного флешмоба со всех уголков планеты. Challenge лишь набирает популярность.