Путин отобрал у МЭР управление Росрезервом и отдал его правительству

Российский президент Владимир Путин подписал указ о том, что руководство деятельностью Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерва) передается напрямую правительству РФ.

Документ, в котором содержится данное распоряжение, был опубликован сегодня на официальном портале правовой информации. Отмечается, что ранее Росрезервом руководило Министерство экономического развития (МЭР). Подобное решение Владимир Путин принял для повышения эффективности управления государственным материальным резервом.

Кроме того, предполагается, что новая мера позволит значительно оптимизировать структуру федеральных органов исполнительной власти.