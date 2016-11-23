Стало известно, в каком российском регионе живут самые читающие люди

Сегодня стало известно, в каком российском регионе проживают самые читающие люди.

На днях были подведены итоги всероссийского конкурса "Самый читающий регион", в котором победила Воронежская область. Как сообщает портал "Газета.Ru", дипломы получили также Санкт-Петербург, Красноярский край, Астраханская область, Республика Татарстан, а также Свердловская область.

Отметим, что в данном конкурсе принимали участие 84 региона. Руководителем жюри стал глава Российского книжного союза Сергей Степашин.