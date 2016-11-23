В Министерстве транспорта РФ планируют взимать плату за проезд по дорогам с помощью системы “Платон” со среднетоннажных грузовиков. Речь идет об автомобилях, чья масса превышает три с половиной тонны. Сейчас за проезд по дорогам платят только большегрузы.

Специалисты считают, что такая мера приведет к подорожанию товаров первой необходимости. В первую очередь, речь идет о продуктах. Причем цена вырастет, прежде всего, на самый недорогой товар. Например, картошку и лук. Стоимость их перевозки такая же, как и других продуктов, а выручка ниже, сообщает life.ru.

Перевозчики будут вынуждены поднимать плату за свои услуги. Разница в цене будет заложена в товар, а это значит, что все бремя новшества ляжет на плечи обычных российских потребителей.