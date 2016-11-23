Глава Роспотребнадзора рассказала о ситуации с ВИЧ в стране

На совещании, которое было посвящено проблеме распространения ВИЧ-инфекции на Урале, глава Роспотребнадзора рассказала, как обстоят дела с данным заболеванием в целом по стране.

Анна Попова отметила, что ситуация ухудшилась по сравнению с предыдущим годом. Правда, пока точные данные, по словам руководителя Роспотребнадзора, озвучивать рано. Статистика станет более точной по окончании этого года, сообщает rg.ru.

Также Анна Попова рассказала, что меры по борьбе с ВИЧ довольно плодотворны. В прошлом году удалось снизить распространение инфекции на два с половиной процента. Глава Роспотребнадзора отдельно остановилась на ситуации, возникшей в Екатеринбурге. Показатель заболеваемости в данном регионе по-прежнему превышает средний по стране.