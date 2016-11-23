Стритрейсершу Мару Багдасарян ежедневно зовут работать в СМИ

Скандально известная российская стритрейсерша Мара Багдасарян ежедневно получает множество предложений по работе в рекламном бизнесе и СМИ.

Адвокат девушки Алена Горнак заявила, что это вполне реальные предложения, сообщает "Газета.Ru". Уточняется, что Мару Багдасарян зовут не только в интернет-проекты, но и в печатные издания. В настоящий момент стритрейсерша находится под арестом, поэтому обсуждать эти вопросы детально не получается.

Юрист подчеркнула, что Багдасарян непременно рассмотрит все поступившие приглашения, поскольку искренне хочет работать и зарабатывать самостоятельно.