Жители коттеджных поселков Кировской области получают интернет от «Ростелекома»

«Ростелеком» подключил к своим услугам первых 30 абонентов в трех коттеджных поселках Кировской области, расположенных около деревни Машкачи Слободского района и в поселке Лосево в Кирове.

Всего доступ к современным услугам связи получили жители 200 частных домовладений.

Подключение стало возможным благодаря строительству волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на базе технологии GPON (Gigabit passive optical network — гигабитная пассивная оптическая сеть). Оптика проводится непосредственно в дом абонента, что обеспечивает качество, стабильность и высокую скорость интернет-соединения и позволяет подключить по одной линии сразу несколько услуг.

«Создание телекоммуникационной инфраструктуры в коттеджных поселках Кировской области – это требование времени. Сейчас только под Кировом в них живет уже более 30 000 человек, - комментирует директор Кировского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Валов. - Многие жители, переселяясь за город, испытывают дискомфорт из-за отсутствия современных телекоммуникационных услуг. В некоторых поселках даже есть перебои с мобильной связью, поэтому «Ростелеком» идет навстречу жителям коттеджей и увеличивает территорию охвата сети передачи данных. До поселков мы прокладываем оптику за свой счет, а строительство сети непосредственно до коттеджей осуществляется по принципу софинансирования с владельцами домов».

В настоящее время заканчивается прокладка оптических линий связи еще в трех коттеджных поселках Слободского района: «Гнусино», «Талица», «Порошино», в «Западном» (Вятско-Полянский район), в двух поселках в пгт. Оричи. На начало 2017 года запланирована прокладка оптики до «Молодежного» (п. Дороничи) и «Курортного» (п. Нижнеивкино). Всего в 2016 г. – начале 2017 г. современные технологии будут доступны в 11 коттеджных поселках, в которых находятся 900 частных домовладений.

Их жители получат возможность подключить комплекс телекоммуникационных услуг: широкополосный доступ к интернету на скорости до 100 Мбит/с, Интерактивное ТВ (до 270 телеканалов), домашнюю телефонию.

При подключении Интерактивного ТВ абоненты могут пользоваться дополнительными сервисами: «Управлением просмотром», «Мультискрином», «Видеопрокатом», «Караоке».

Также у абонентов есть возможность организовать Wi-Fi-сеть с покрытием по всему дому и на прилегающей территории. Подключение облачного видеонаблюдения позволит в режиме реального времени из любой точки мира, где есть интернет, осуществлять контроль за помещением, а также, при необходимости, за находящимися там людьми.

Подробнее о подключении услуг связи в коттеджных поселках Кировской области можно узнать по телефону: 8-800-1000-800 (звонок бесплатный).

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