Смертельный "Баккарди"
23 ноября 2016, 12:26 [ «АН-онлайн» ]
Повсеместная проверка магазинов и точек общепита, где идет реализация спиртных напитков пройдет в Пензенской области.
По информации пресс-службы регионального правительства, причиной для масштабной ревизии стала трагедия, произошедшая в минувшие выходные в Пензенской области.
В воскресенье, 20 ноября, в одном из кафе города Кузнецка на вечеринке, посвященной дню рождения хозяина, 12 человек отравились алкоголем, пока неизвестного производства - трое скончались, еще двое - в тяжелом состоянии. Как выяснилось в ходе предварительной проверки, участники вечеринки употребляли так называемый ром «Баккарди», причем эта партия спиртного официально не была проведена через кафе. Состав напитка, а также пути его реализации устанавливает экспертиза.
В настоящее время, в муниципальных образованиях составляются списки торговых объектов, которые подлежат проверке. Будут осуществлены и контрольные закупки. Планируют местные власти усилить профилактическую работу с населением.
Жители региона, по мнению чиновников, не должны покупаться на дешевку: известные бренды нельзя приобрести по бросовым ценам, это в 100 процентах случаев будет подделка сомнительного качества.
по сообщению портала "ПЕНЗА-ПОСТ" 22.11.16