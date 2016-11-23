Волгоградские чиновники восемь лет тратились на бессмысленные проекты

Министерство финансов России 24 ноября проведёт презентацию первого национального портала, посвящённого финансовой грамотности. Сайт «Вашифинансы.рф» начнёт работать уже в ближайшие дни. Запуск федерального портала означает, что региональные сайты по финансовой грамотности, на создание и обслуживание которых регулярно выделялись значительные суммы из бюджета, вскоре окажутся никому не нужными.



Как стало известно ИА «Волга-Каспий», с 2008 года на развитие финансовой грамотности населения Волгоградской области было выделено порядка 400 млн рублей. Изначально программа рассчитывалась на пять лет, однако впоследствии её продлили. При этом реальная эффективность мер по повышению финансовой грамотности в регионе всё это время оставалась крайне сомнительной: достаточно лишь напомнить, что тематические видеоролики, созданные по заказу администрации сотрудниками волгоградских вузов, так и не вышли в эфир.



Схожая ситуация сложилась и с сайтом fingram34.ru – региональным порталом, посвящённым финансовой грамотности. Контракт на его разработку выиграл фонд ИЭСИ, аффилированный с ректором Волгоградского государственного университета Василием Таракановым. Несмотря на то, что по условиям торгов все права на интеллектуальную собственность, включая доменное имя, должны были перейти к заказчику – областному комитету экономики, этого так и не произошло. Доменное имя fingram34.ru по-прежнему зарегистрировано на фонд ИЭСИ. За счёт этого создаются условия для недобросовестной конкуренции, поскольку другие организации попросту не смогут взяться за исполнение контракта, пока веб-ресурс официально принадлежит фонду.



Портал fingram34.ru создавался на государственные деньги, и каждый год его поддержка обходилась региональному бюджету в немалые суммы. При этом реальная польза от его существования оказалась не слишком существенной – в отличие от платных семинаров и прочих мероприятий, организуемых частными компаниями и банками, приёмы повышения финансовой грамотности, предлагаемые на портале, не дают значительного практического эффекта.



По всей видимости, после открытия федерального портала его местный аналог либо прекратит существование, либо окажется всеми забыт и заброшен. Точно такая же участь ранее постигла сайт stalingrad70.ru, создававшийся к 70-летию победы в Сталинградской битве. Онлайн-ресурс, разрабатывавшийся за счёт бюджета, очень быстро ушёл в небытие. Региональный комитет информационной политики, который активно приписывал себе заслуги по его созданию и демонстрировал портал как пример успешной «патриотической деятельности», отчитался о проделанной работе и сразу же прекратил следить за своим детищем. Руководитель комитета Юлия Муратова от сайта демонстративно открестилась.

продолжение материала на портале "ВОЛГА-КАСПИЙ" 22.11.16