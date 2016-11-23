Российский школьник заставил родителей умолять его о прощении на коленях

В сети появилось шокирующее видео, на котором школьник требует, чтобы родители на коленях просили у него прощения "за сломанную жизнь".

Взрослые люди вынуждены извиняться за то, что сын попал в больницу. За кадром слышится истеричный голос мальчика, который говорит, что мать и отец четыре раза отправляли его в клинику, и заставляет их признать данный факт, передает телеканал РЕН ТВ. Инцидент якобы произошел 16 октября текущего года.

Женщина в какой-то момент попыталась сказать что-то в свое оправдание, однако потом запись оборвалась, вследствие чего нельзя узнать, чем завершилось унижение родителей.