Детский космический центр в Кирове все-таки будет достроен

Правда, сроки его сдачи переносятся на следующий год. Детский космический центр должен был открыться уже на следующей неделе, 1 декабря. Но из-за дефицита средств в областном бюджете этого не произойдет.

И.о. министра культуры Андрей Скальный в своем интервью navigator-kirov.ru сообщил, что Детский космический центр распахнет свои двери, скорее всего, весной следующего года. Идеально было бы приурочить его открытие к Дню космонавтики, считает чиновник.

Отметим, что сегодня ведутся работы по косметической отделке здания. Закуплено современное оборудование для нового планетария, а также для виртуального центра управления полетами. Также в детском космическом Центре можно будет посетить виртуальную станцию «Салют» и попробовать свои силы на нескольких современных тренажерах-имитаторах полета.

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