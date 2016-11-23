Вскрытие в 90 лет - это норма?

В последнее время в редакцию «РП» все чаще обращаются люди, в чьи дома пришла страшная беда - смерть родных и близких. Чуть позже, отойдя от жестокого потрясения, они пытаются найти ответы на вопросы, почему все произошло именно так. И дело чаще всего не в величине сумм, выставленных за похоронные услуги, а в том, что большинство из них категорически возражают против патологоанатомического исследования почивших родственников, считая вскрытие надругательством над их телами. Вот и задаются они вопросом, можно ли было этого избежать.



Из звонка в редакцию



- У меня умерла сестра. Она болела онкологией, незадолго до смерти проходила лечение в стационаре железнодорожной больницы, - рассказывает жительница г. Сафоново Нина К. - Когда ей стало совсем плохо, мы вызвали «скорую помощь». Приехала бригада, но фельдшеру уже пришлось констатировать факт смерти. Не успела она это сделать, а в дверь уже стучатся четверо мужиков с носилками. Я спрашиваю, что им надо, а они говорят - забрать тело в морг. Откуда они узнали, что моя сестра при смерти? Я сама работала санитаркой в больнице и знаю, что после кончины тело еще два часа никуда не отправляют. А эти, пока сестра умирала, уже ожидали на лестничной клетке, обещали за два часа и вскрытие сделать, и назад привезти. Не могу понять, почему нам отказали в выдаче справки о смерти без проведения патологоанатомического исследования? Ведь женщина лежала в стационаре, диагноз был известен… Забрали в морг, вскрыли, кое-как одели, привезли назад… За сутки мы заплатили 6400 руб. Что, теперь и вскрытие платное?



У наших соседей в деревне дедушка умер от старости. Ему было больше 90 лет. Так и его в морг повезли. Зачем? Или по закону обязательно вскрывать всех подряд? И денег тоже взяли прилично… Возможно, морги теперь стали частными? И можно ли родственникам усопших отказаться от таких «услуг»?



Умер сам или помогли? Вот в чем вопрос…



Для ответа на вопрос нашей читательницы мы обратились в департамент по здравоохранению администрации Смоленской области, специалисты которого тщательно проверили все, что связано с этим случаем.

продолжение материала на портале "РАБОЧИЙ ПУТЬ" 22.11.16