Девушке, страдающей анорексией, разрешили не есть, пока она не умрет

Жительнице американского штата Нью-Джерси, страдающей анорексией, позволили не есть, пока она не скончается от истощения.

Суд запретил насильно кормить 29-летнюю американку, которая весит всего 31 кг. Молодая женщина, как сообщает издание Daily Mail, утверждает, что ей не требуется пища и вода. Прокурор заметил, что она находится в состоянии депрессии, а ее кости по хрупкости можно сравнить с конечностями 92-летнего человека.

Пациентка, страдающая анорексией, с 2014 года находится на лечении в психиатрической клинике и регулярно отказывается есть и пить. В последнее время ее кормили принудительно.