В Кирове из-за гололеда получили травмы больше 120 человек

Причем только за неделю с 15 по 21 ноября по этой причине были вынуждены обратиться в травматологию около 100 человек. Только за субботу и воскресенье, поскользнулись на льду и неудачно упали 20 горожан.

Всего же, по информации регионального министерства здравоохранения, с начала октября из-за гололедицы на тротуарах и дорогах пострадали 127 человек.

Намедни администрация города Кирова распространила пресс-релиз, в котором рассказала, как борется с обледенением пешеходной части города. Она почти в круглосуточном режиме посыпаются каленым песком, песко-соляной смесью и специальными гранулами. Однако сильный ветер сдувает часть посыпки, поэтому некоторые участки кировских тротуаров по-прежнему опасны, и передвигаться по городу следует с осторожностью.

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