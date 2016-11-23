Воспитательница детсада издевалась над малышами

44-летняя воспитатель дошкольного образовательного учреждения №2 «Радуга» Инны Степанец обратилась в суд с иском о восстановлении на работе, не согласившись с основанием увольнения - п.2 ст.336 ТК РФ за применение методов воспитания, связанных с физическим и психическим насилием над личностью воспитанника.



В судебном заседании установлено, что Степанец систематически наказывала детей за малейшие провинности: закрывала в темной комнате, била, заставляла длительное время стоять в углу. Одного из воспитанников она оставила в темной комнате на время всей прогулки других детей. По словам родителей, из-за такого поведения воспитателя у детей сформировалось стойкое негативное отношение к посещению детского сада, в связи с чем они были вынуждены обратиться за помощью к психологу.



По заключению психолога у воспитанников Степанец отмечены особенности эмоционально-волевой сферы и поведения, также дети сообщали о телесных наказаниях. При упоминании слов «садик», «воспитатель» малыши замыкаются, отказываются общаться. По мнению специалиста, у детей выявлены признаки посттравматического стрессового расстройства, вызванного ситуацией насилия над ними. В результате родители трех воспитанников в возрасте от 4 до 5 лет обратились с коллективной жалобой на действия Степанец в адрес заведующей детского сада, которая уволила воспитателя.



С учетом заключения прокуратуры Киквидзенского района о необходимости отказа в восстановлении Степанец на работе, суд вынес решение об отклонении требований истца. Кроме того, прокуратурой Киквидзенского района в отношении Степанец организовано проведение процессуальной проверки по признакам состава преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением).





по сообщению портала "ВОЛГОГРАД.РУ" 22.11.16