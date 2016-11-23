Самодельный газовый баллон стал причиной взрыва в жилом доме в Южноуральске
23 ноября 2016, 11:06 [ «АН-онлайн» ]
Самодельный газовый баллон стал причиной взрыва в жилом доме в Южноуральске (Челябинская область). Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По данным ведомства, взрыв в многоквартирном доме Южноуральска произошел из-за грубого нарушения правил использования газового баллона. В частности, причиной взрыва стал самодельный 10-литровый баллон, приспособленный под газовый, который имел видимые признаки разрыва корпуса. Кроме этого, такие баллоны для заправки газом на специализированных газонаполнительных станциях не принимаются. Хранить баллоны с газом в жилых помещениях запрещается.
Также из-за этого происшествия от газоснабжения были отключены 11 многоквартирных домов Южноуральска. Аварийная бригада оперативно приступила к восстановлению газоснабжения потребителей.
Отметим, что один человек, пострадавший из-за взрыва, будет доставлен из больницы Южноуральска в ожоговый центр Челябинска. Второй пострадавший получил менее серьезные ожоги и находится под наблюдение врачей.
Напомним, 21 ноября в Южноуральске в двухэтажном жилом доме небарачного типа взорвался газовый баллон, есть пострадавшие.
по сообщению портала "ВЕСТИ УРАЛА" 23.11.16