Кристина Орбакайте похвасталась храбрым поступком своего супруга. Она выложила в соцсеть видео, на котором видно, как Михаил Земцов утихомирил разбушевавшегося пассажира самолета.

Инцидент произошел на борту авиалайнера, который летел из российской столицы в Париж. В какой-то момент один из пьяных пассажиров решил утроить дебош. Он стал осыпать оскорблениями стюардесс, посылать угрозы в адрес других пассажиров, сообщает tvzvezda.ru.

Бортпроводницы пытались вразумить скандалиста, но бесполезно. Никакие уговоры на него не действовали. Однако Михаил Земцов не растерялся. Бизнесмен быстро привел в чувства нарушителя порядка, скрутив его и уложив лицом в пол.

Уже на земле горе-пассажира передали полиции. А Орбакайте выложила видео с его отважным супругом, сопроводив ролик хэштегом «Мишамолодец».