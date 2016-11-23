Омбудсмен в очередной раз обратился к прокурору Иркутской области
23 ноября 2016, 10:52 [ «АН-онлайн» ]
Омбудсмен Валерий Лукин 16 ноября посетил областную психиатрическую больницу № 2 в посёлке Сосновый Бор Иркутского района, в которой ранее были выявлены многочисленные нарушения. Выяснилось, что пациенты в пятом, шестом и десятом отделениях больницы по-прежнему находятся в несоответствующих условиях.
Как и прежде, не соблюдены стандарты по обеспечению палатной площадью на одно койко-место: при нормативе в 6 кв.м обеспеченность составляет всего около 2 кв.м. В отдельных палатах стоят двухъярусные кровати, что недопустимо в помещении, где проходят лечение душевнобольные, в других палатах большинство коек стоят вплотную друг к другу. По информации одной из сотрудниц больницы, бывают случаи, когда из-за нехватки постельных мест на одной кровати вынуждены спать по два человека.
В палатах не хватает элементарной мебели: количество тумбочек не соответствует числу койко-мест, нет шкафов и стульев. Пациентам негде хранить личные вещи, сидеть они вынуждены на кроватях. В 10-м отделении учреждения была обнаружена женщина, спящая на кровати без постельных принадлежностей и матраца. В помещениях больницы, которые посетил Валерий Лукин, отсутствуют системы приточно-вытяжной вентиляции. При этом пациенты там курят.
Учитывая трагедии со смертельными исходами, произошедшие в аналогичных учреждениях, указанные факты создают непосредственную угрозу жизни всех пребывающих в больнице, сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в Иркутской области.
продолжение материала на портале "ТЕЛЕПОРТ" 22.11.16