Появились новые условия для прививки против кори

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по противодействию ВИЧ-инфекции в Екатеринбурге в среду, 23 ноября, сообщила об изменении условий для прививки от кори.

Речь идет о возрастном цензе, который в Национальном календаре прививок увеличен с 35 до 55 лет, сообщает сегодня ТАСС. Попова призвала учесть данное изменение в процессе планирования вакцинации населения Российской Федерации против кори в 2017 году.

В Роспотребнадзоре уточнили, что решение о прививках и повышении возрастного ценза уже вступило в законную силу, вследствие чего его необходимо принимать во внимание.