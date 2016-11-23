Компания «Яндекс» проанализировала поисковые запросы россиян и рассказала, чем жители нашей страны интересуются больше всего. Как выяснилось, граждан РФ особенно волнует здоровье.

Причем люди ищут любую информацию по этой теме: от лекарств до поликлиник и врачей. Пользователи компьютеров интересуются здоровьем так же часто, как кино и «школьными» вопросами. Зато в запросах с гаджетов лидируют именно проблемы здоровья. Сравниться с ними по популярности может лишь автомобильная тематика, сообщает ria.ru.

При этом специалисты отмечают сезонный характер запросов. Например, диетами чаще интересуются весной перед пляжным сезоном, а меньше всего перед Новым годом. Пик запросов о кашле приходится на январь, а об аллергии – на май.