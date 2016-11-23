Чеченский лидер Рамзан Кадыров планирует в скором времени привлечь для работы в международном учебном центре для подготовки сил спецназа частных инструкторов из Соединенных Штатов Америки.

На начальном этапе, согласно предварительным данным, будут привлечены 200 инструкторов - лучших в мире специалистов. Как сообщает "Газета.Ru", Кадыров намерен пригласить для сотрудничества "крутых ребят" из США, людей с именем и богатым опытом, которые участвовали в различных спецоперациях в Латинской Америке, Азии и Африке.

Кадыров, однако, раскритиковал действующий американский спецназ, отметив, что он ничему не может научить российских бойцов.