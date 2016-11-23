В России индивидуальным предпринимателям хотят запретить продажу пива

В России могут лишиться значительной части заработка десятки тысяч индивидуальных предпринимателей. Минфин РФ хочет запретить им продавать пиво.

Соответствующий законопроект может начать свое действие уже летом следующего года. При этом индивидуальных предпринимателей лишат права на реализацию не только пива, но и сидра, медовухи и пуаре. Продажу данных напитков разрешат лишь организациям, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Возможно, для таких регионов, как Крым и Севастополь, отложат принятие данных мер. Там запрет на торговлю пивом для индивидуальных предпринимателей начнет действовать с начала 2018 года.