Эксперты выяснили, где в России проживают самые пьющие граждане

Интересный рейтинг составили аналитики Общественной палаты РФ. Они проанализировали статистические данные в российских регионах и выяснили, где в нашей стране больше всего употребляют алкоголь.

Аналитики учитывали целый ряд факторов. Например, они смотрели, какое количество жителей умерло от алкогольной интоксикации, сколько пьющих граждан стоит на учете в больницах. Также учитывали число преступлений, которые были совершены в состоянии опьянения, сообщает tvzvezda.ru.

Возглавляют рейтинг Магадан, Чукотка, Коми. А вот самые трезвые люди проживают в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Что касается Москвы, то она оказалась на 28-й позиции в списке.