Российских чиновников обязали отчитываться о своих страницах в соцсетях

Российских чиновников обязали предоставить все данные о своих аккаунтах в соцсетях и на форумах. Они должны отчитаться перед начальством до апреля следующего года. Для этого уже разрабатываются специальные анкеты.

Причем, госслужащих будут строго наказывать за сокрытие информации. Чиновнику, который решит скрыть какую-либо свою страницу в интернете, грозит обвинение в предоставлении неполных данных. Если вообще откажется предоставить информацию об аккаунтах, то лишится работы, сообщает kp.ru.

Такие меры связаны с необходимостью контроля за соблюдением профессиональной этики.

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