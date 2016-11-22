Россия ответила на обвинения в нарушении санкций ЕС при доставке топлива в Сирию

Зарубежные СМИ обвинили Россию в том, что она нарушила санкции, наложенные Евросоюзом в отношении Сирии. Речь идет о танкерах, которые доставляли топливо воздушным силам РФ через воды ЕС. Минобороны России отреагировало на обвинения.

Представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что разного рода интриги и ограничения, которые ЕС направляет на Сирию, не касаются российских военных. К тому же РФ слишком крупная страна по добыче нефти, чтобы ограничивать свои вооруженные силы в топливе при борьбе с терроризмом, сообщает ТАСС.

Также Конашенков отметил, что, возможно, британские журналисты не в курсе, что Россия не является членом Евросоюза, как, впрочем, и Великобритания.