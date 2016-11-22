Международные эксперты хотят узаконить хранение наркотиков

Международная комиссия по проблемам наркополитики инициирует снятие уголовного наказания и штрафов за хранение наркотиков, если это делается без цели их сбыта, так эти наказания нарушают права человека.

Международные эксперты пошли даже дальше и предложили смягчить законы в отношении мелких наркоторговцев и фермеров, которые выращивают для них сырье, передает Русская служба «Би-би-си».

Для производителей марихуаны и ей подобных растений надо разработать альтернативные наказания, а не уголовные, считают специалисты.

В докладе международной комиссии отмечается, что большинство торговцев «зельем» делают это по причине бедности или по принуждению, поэтому наказывать их за это несправедливо.

Комиссия предлагает международному сообществу воспользоваться опытом Сиэтла (штат Вашингтон, США), где с 2011 года мелких наркоторговцев направляют в службы соцподдержки, где тем находят работу и жилье, а также помогают вылечиться от наркозависимости.