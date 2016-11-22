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Ректор МГУ: российским вузам надо разрешить собственные письменные экзамены

22 ноября 2016, 20:32 [ «АН-онлайн» ]

Ректор МГУ: российским вузам надо разрешить собственные письменные экзамены
Фото: globallookpress.com

С интересным предложением к главе Минобрнауки РФ Ольге Васильевой выступил ректор МГУ. Виктор Садовничий заявил, что необходимо предоставить всем российским вузам право на проведение внутреннего письменного экзамена.

Ректор также отметил, что МГУ сразу же воспользовалось таким правом, как только оно было предоставлено. Он рассказал, что вуз набирает студентов исходя из трех критериев. Учитываются победители в олимпиадах, результаты ЕГЭ и итоги внутреннего экзамена. По словам ректора, это наиболее эффективно, сообщает ТАСС.

Ольга Васильева согласилась со словами руководителя университета, однако отметила, что данный вопрос надо тщательно проработать.

 

 

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